La respuesta más inesperada de Casillas al mensaje de un usuario que cargaba contra él

El exguardameta del Real Madrid y de la selección española Iker Casillas ha dado mucho que hablar en las últimas horas con una tajante respuesta que ha dado en la red social de X, la antiguamente era conocida como Twitter.

El exfutbolista ha contestado a un usuario que se lamentaba de haber idolatrado a Casillas durante su etapa en los terrenos de juegos. Todo ha comenzado después de que el usuario @BrioEnfurecida compartiera en la plataforma el vídeo que publicó la influencer Inés de Robles en sus redes sociales con Casillas.

En esta publicación se ven a ambos haciendo una sencilla coreografía levantando sus piernas derechas después de poner los brazos en jarra. "Celebrando mi cumpleaños con @ikercasillas", escribió la joven, que es conocida por ser la influencer más antigua por emular tiempo y vestimentas clásicas en sus publicaciones.

A este vídeo ha reaccionado un usuario afirmando que "cambiaba las nueve Champions que he celebrado por no haber idolatrado nunca a este anormal". Casillas ha leído el mensaje y no se ha quedado callado.

"La verdad es que me podéis comer los huevos… de uno en uno y siendo ordenados en fila… respetando el turno. Menuda banda de gilipollas hay por aquí… haber admirado a una tortuga, zoquetes!", ha sentenciado el exguardamenta en un tuit que está dando mucho que hablar.