La lanzadora de peso Belén Toimil se gana a toda España con su sincerísima intervención en TVE

Belén Toimil se ha quedado muy lejos de poder meterse en la final de lanzamiento de peso de los Juegos Olímpicos, pero ha hecho una intervención en directo en TVE justo después que la hace merecedora del cariño de toda España

"Lo más regular todo el año y te has quedado fuera", le ha dicho el periodista. Y ella ha sido muy sincera: "¿Por qué me hacéis llorar? ¡Vaya pregunta! Joder, es que da rabia. Estaba bien, no estaba llorando, pero me cago en la puta...".

"Es para ponerlo en valor, has hecho este año más de 18 metros, el primer lanzamiento nulo, el segundo te has quedado corta...", se ha justificado el reportero.

"Me explico.... el primer lanzamiento... yo calentando estuve en 18, tampoco sobrada, pero me encontraba bien. El primer lanzamiento fue nulo. Y dije bueno ya está hay dos más. El siguiente no me salió bien, fue corto. Y el último me encontraba bien, me encontraba... venga, lo tengo, simplemente tiene que salir... y no salió y es que estoy hasta los cojones de que no salga y ver que se pasó con tan poco tío...", se ha lamentado en directo.

"Es que es... es... para pegarme un tiro, tío. Y bueno, qué voy hacer, no voy a hacer nada, ya está, ya pasó, siempre dije que las calificaciones son una mierda", se ha quejado.

"Hay gente muy buena que se queda fuera y hay gente que hace marca y se mete y esto es Los Juegos del hambre. Y bueno fue así, me da rabia que haya sido así, pero qué voy a hacer", ha proseguido.

"No me tengáis como llorona, pero es emocionante estar aquí, ves los resultados y te da rabia. Fue un mes largo, duro, en la recta final no me estaban saliendo las cosas...", ha lamentado antes de pedir perdón por no haber podido contestar a todos los WhatsApp de apoyo que ha recibido en los últimos días.