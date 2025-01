Venden la nota perfecta para dejar en los coches mal aparcados: debería darlas la DGT

Más de 500 comentarios tiene en pocas horas la publicación de @spike.and.freak donde enseñan un curioso blog de notas con folios individuales dirigido a aquellos que dejan el coche mal aparcado.

"Estos son nuestros blogs de aparcas como un gilipollas. Puedes rellenarlo y dejarlo en los coches que aparcan mal así tendrás una satisfacción personal y también harás una labor social", dice la autora del vídeo.

En dicha nota se puede ver que hay varios recuadros para marcar con una cruz como, por ejemplo: el coche está demasiado cerca, lejos de la acera, pisando la línea, ocupa dos plazas, me has dado un golpe, etc.

"Hacedlas en papel rosa que acojona más", "Lo necesito, la policía en mi ciudad me dicen que las líneas de aparcamiento son orientativas. Hay que aplicar soluciones" y "hacéis descuentos por pedidos grandes? Necesito como 1 palet completo de eso a la semana para mi ciudad" son algunos de los comentarios que se pueden leer.