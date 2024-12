La pancarta de la manifestación de Valencia con deseo navideño: más clara imposible

Decenas de miles de valencianos volvieron a salir a las calles este sábado en Valencia para denunciar que, un mes después de la DANA, los afectados siguen sin tener cubiertas las necesidades básicas y pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Un mes después de las inundaciones que han causado, de momento, 222 víctimas mortales, cuatro personas desaparecidas y miles de damnificados en la provincia, los manifestantes expresaron de nuevo su rabia e indignación en las calles por la actuación de las autoridades.

La protesta, en la que participaron cerca de 100.000 personas, según las cifras dadas por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, fue convocada por las mismas entidades sociales, organizaciones cívicas y sindicatos que organizaron la del pasado 9 de noviembre para exigir también la dimisión de Mazón y que reunió a 130.000 personas.

Junto a la marea humana, hubo también una marea de pancartas ingeniosas con un mensaje claro. Entre ellas ha destacado en las redes sociales una muy particular por su espíritu navideño.

Así lo ha mostrado la cuenta @BernarGM en una publicación en la que ha mostrado una fotografía y ha escrito una frase: "La millor pancarta de la manifestació? Jo dic SÍ (¿La mejor pancarta de la manifestación? Yo digo SÍ)". Las publicación ha alcanzado más de 12.000 me gusta.

En la imagen se puede ver a una muer sostiendo una pancarta en la que se puede leer: "ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS MAZÓN DIMISSIÓ (Todo lo que quiero por Navidad es Mazón dimisión)". El cartel, además, está rodeado por guirnaldas y luces navideñas.