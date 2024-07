La Policía Nacional alerta sobre lo que les pasa a muchas personas con pulseras así: "Cuidado"

La Policía Nacional ha dado a través de sus redes sociales algunas recomendaciones para que los ciudadanos aumenten su seguridad este verano, una época que muchos delincuentes aprovechan para hacer su agosto, nunca mejor dicho.

"Cuidado, que vengas a un hotel con todo incluido no significa que tengas seguridad privada vigilando tus pertenencias", empieza diciendo una agente mientras muestra un de esas típicas pulseras de los alojamientos que dan acceso a todos los servicios. Alerta así de la falsa sensación de seguridad que pueden dar esas pulseras de 'todo incluido'.

"Cuando te bañes en la playa, recuerda dejar a alguien al cargo de tus pertenencias, no vaya a ser que a tu vuelta te lleves un disgusto", añade la Policía.

"Cuando bajes a la piscina del hotel, recuerda llevarte solo lo imprescindible y dejar en la habitación las cosas más valiosas. Y si te vas de paseo por zonas concurridas, la mochila, el bolso y la cartera, siempre por delante controladas", aconseja.

La Policía recalca: "Estás de vacaciones y has venido a disfrutar, que nada ni nadie te las amargue".

El Cuerpo también ha dado en otras ocasiones algunos consejos para que las casas "no parezcan deshabitadas" durante el verano. Uno de ellos es un clásico: intentar que el buzón no esté lleno, porque es una de las pistas más claras para los delincuentes. Si nadie lo vacía, deducen que en ese piso no hay nadie, lo que para ellos es una autovía para el robo.

Pero hay otro consejo más novedoso: pedir a algún vecino que mueva tu felpudo. De esta forma, los 'cacos' creerán que hay movimiento de entrada y salida a la casa, deducirán que hay gente y no llevarán adelante sus planes.