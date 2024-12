La Policía Nacional provoca revuelo con este aviso sobre los paquetes de los vecinos

La Policía Nacional ha provocado una multitud de reacciones por un aviso sobre los paquetes de los vecinos que ha lanzado a través de sus redes sociales.

En el vídeo que ha subido el Cuerpo, un repartidor aparece llamando a un timbre del portal. "Buenos días, traigo un paquete para Carmen Español", dice. "Eh.... sí, sí suba", dice la persona que responde al otro lado.

Una vez visto eso, una portavoz de la Policía Nacional aparece diciendo: "Piénsatelo antes de quedarte con un paquete que no es para ti. Podrías estar cometiendo un delito de apropiación indebida".

La publicación ha generado muchas dudas de parte de usuarios que han entendido que simplemente se está cometiendo un delito por recoger un paquete a un vecino que no está en casa y al que se lo entregan después.

Por ejemplo, una persona señala: "Pss cuando mi vecina no está, le recojo y se lo entrego cuando ella esté en casa". Y otro usuario ha aclarado el asunto: "Se refiere que tocan el telefonillo equivocado y tú dices que eres esa persona y coges el paquete sin ser para ti".

En el mismo sentido, una persona plantea: "Anda que no me dejan paquetes de mis vecinos previo aviso. ¿Tendría que pedirle un justificante firmado para no meterme en líos?".

Otro responde a eso: "Tus vecinos no te van a denunciar por recogerles un paquete y luego dárselo, en mi pueblo eso es un favor, pero si te quedas un paquete que no es tuyo es otra cosa :/".