La reacción de la atleta Águeda Marqués al ver la 'pillada' que le ha hecho TVE es de oro puro

La reacción que ha tenido la atleta española Águeda Marqués a un comentadísimo vídeo suyo que ha grabado TVE en los Juegos Olímpicos está arrasando en las redes sociales y no es para menos, porque es oro puro.

En las imágenes se ve la emocionadísima reacción que tiene Marqués al ver la carrera de su compañera y amiga Marta Pérez, que ha batido el récord de España.

"¡Récord de España! ¡Récord de España de Marta! ¡Guauuu!", grita la deportista, que exclama luego: "¡Qué guay! ¡Qué locura! ¡Qué locura!".

Al ver que el vídeo se estaba difundiendo con mucha rapidez y provocando grandes alabanzas, Marqués ha escrito un mensaje en la red social X que es oro puro.

"JAJAJAJAJAJA. No sabía que habíais grabado esto😅😂. Que vergüencita. Pero si, no me pude alegrar más. Cómo corrió de bien", ha señalado en un mensaje que en apenas una hora superaba ya los 4.000 'me gusta'.

"¿¿¿Vergüenza??? Emocionarse es lo más auténtico y bonito del mundo", ha respondido un usuario. Y, en el mismo sentido, otro usuario ha apuntado: "De vergüencita nada".

"Muchos que no somos aficionados habituales al atletismo te hemos descubierto en estos JJOO con la entrevista que hiciste tras tu primera carrera y nos ha fascinado tu naturalidad y tu actitud positiva y disfrutona. Hoy vamos tod@s contigo pase lo que pase", ha añadido.