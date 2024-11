La reacción de un empleado de Mercadona al ver que compraba la colonia de IlloJuan

La creadora de contenido Lucía Martínez (@luciamrtnez) ha publicado un vídeo para dar su opinión acerca de la nueva colonia que ha sacado IlloJuan, el popular streamer malagueño.

Todo empezó a raíz de que apareciera su hermano para decirle que su madre se la había comprado. "Estaba comiendo y ha venido mi hermano con la colonia de IlloJuan, que ha hecho gastarse dinero a mi madre con esto, huele a Torrente", ha deslizado la joven, acumulando más de 3.000 'me gusta'.

"No huele mal, huele a jabón, esto es literalmente un señor de 40 años en una cena de Navidad que solo habla de gays, política y homofobia", ha continuado opinando. IlloJuan es conocido en muchas ocasiones por su humor, uno que en el fondo se ríe de este tipo de personas. Sin mala intención alguna.

"Huele a que cada vez que se levanta al lavabo dice que va a firmar unos papeles", ha añadido irónicamente. Luego ha contado cómo fue la reacción del cajero de Mercadona cuando su madre compró la colonia: "Se le ha reído cuando estaba pagando porque huele fatal".

El vídeo ha cosechado cientos de comentarios irónicos que siguen la línea del humor del propio IlloJuan: "Cuando me la pongo no paro de irme a dormir, ¿a alguien más le pasa?". Otros usuarios no han estado de acuerdo, como @rsmgrx: "Pero si es un aroma suave, no huele a nada de lo que describes".