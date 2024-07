La reacción de este puertorriqueño cuando le salta este curioso animal lleva ya un millón de visitas

El creador de contenido puertorriqueño conocido en TikTok como @lafamiliacorderopr ha publicado un vídeo en el que ha arrasado por su reacción cuando, mientras estaba hablando, un curioso animal ha saltado hacia su pierna.

"Diablo, el calor que hace aquí en Puerto Rico es insoportable, uno no puede salir...", ha dicho al principio del vídeo antes de toparse con el animal, acumulando más de un millón de reproducciones y 132.000 'me gusta'.

"¡Qué carajo es eso! Miren esto, ¿de dónde salió este? Se parece al de Jurassic Park", ha exclamado. Se ha tratado de un lagarto con volantes (Chlamydosaurus kingii como nombre científico) que ha saltado a su pierna y se ha enganchado sin soltarle.

Su reacción ha sido muy, muy tranquila, la cual ha provocado casi 2.000 comentarios de usuarios alucinando por la tranquilidad. "A mí me salta eso y no la cuento", ha expresado un usuario. "Me trepa algo así y yo no vivo para contar la historia de cómo pasó", ha confesado otro.