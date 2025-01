Pide un café en vaso de cristal y la respuesta del camarero provoca decenas de miles de reacciones

El usuario de TikTok @aquibrando, que trabaja en una cafetería, ha provocado decenas de miles de reacciones con la respuesta que le ha dado a un cliente que quería un café servido en vaso de cristal.

"Ese vaso de caña de marca Mahou está diseñado para servir cerveza, no para servir café", empieza subrayando el trabajador, que explica lo que le ha pasado.

"En estos días me llegó un cliente pidiéndome un café en vaso. Yo le dije que no, que sólo trabajamos formato taza. Me dice: no, quiero el café en vaso. Y yo le digo: no, no hago café en vaso porque nuestro producto es un producto de calidad y para poder resaltar el producto se debe servir en taza y de porcelana que es lo que nosotros trabajamos", señala.

"Por lo tanto, el producto sale en taza, no en vaso. Además no tengo vaso de cristal para poder servir un café con leche. Dice: pues me lo pones en cualquiera de los vasos que tienes allí. Y digo: no se lo voy a poner en ninguno de esos vasos porque no son proporcionales a un café con leche y no están diseñados para servir café", prosigue.

El camarero cuenta el cliente "se indignó, se molestó y se cagó en todo lo cagable", pero él mantiene su postura: "El café se debe servir en taza porcelana porque este material no nos va a modificar el sabor de la bebida porque el café puede cambiar no solo con condiciones climáticas, sino donde se sirve también".

"Trabajamos café de especialidad, que se cuida desde que se siembra hasta que llega a la taza y evidentemente hay que cuidar cómo se sirve", insiste antes de recordar: "Esto no es un bar, nosotros somos especialistas en café".

En las reacciones una usuaria deja clara su postura: "Muy buena explicación del café, pero si te lo pide en una botella plástica se lo sirves y ya está". "Yo siempre pido el café con leche en vaso. Y jamás me han dicho que no. Yo no veo el problema", afirma otro.

"Definitivamente ahora que estoy trabajando en una cafetería, me impacta la cantidad de personas que piden el café en vaso de caña y BIEN CALIENTE, y cuando se los llevo dicen que está muy caliente… 🤣", agrega otra persona.