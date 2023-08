La respuesta de Ignatius Farray al polémico tuit de Ayuso sobre Rubiales no tiene parangón

Desde hace justo una semana España vive inmersa en una de las polémicas más grandes que se recuerdan: el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del mundial de Australia y Nueva Zelanda.

El momento del beso durante la entrega de medallas ha dado la vuelta al mundo y hasta la FIFA ha tomado medidas y ha suspendido a Rubiales hasta que se esclarezca lo ocurrido.

Políticos, famosos, futbolistas, actores, actrices... millones de personas en todo el mundo se han pronunciado sobre la escena.

Desde que empezó la polémica muchos se han fijado en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en su silencio institucional que, sobre todo desde la oposición, no han entendido.

Pero este domingo, justo una semana después, Ayuso entró con todo en la polémica y mezcló a Rubiales con el independentismo: "Qué interesante que la prensa internacional se ocupe del impresentable comportamiento de Rubiales pero nadie denuncie el boicot a la Vuelta Ciclista por parte de los independentistas, los que negocian con Sánchez. Vivimos una manipulación total".

Un tuit que ha generado una gran polémica en Twitter y que ha recibido respuestas de todo tipo, una de las más compartidas ha sido la del cómico Ignatius Farray. "¿Qué interesante, no?... Un complot mundial contra la derecha española... ¿O lo que estás dando a entender aquí es que el clamor social que se ha vivido estos días en España para terminar con los intolerables abusos de poder no es algo que electoralmente le pueda interesar al PP?", ha dicho el cómico canario en una publicación que supera los 1.600 'me gusta' en tres horas.

En otro tuit se ha preguntado: "¿Qué coño le pasa a la prensa internacional que no está hablando de ETA?".