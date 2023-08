Caso Luis Rubiales: qué queda para apartarlo de la presidencia de la RFEF

No quería marcharse, pero ya no está. A Luis Rubiales lo apartó de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la FIFA, después de que el viernes optase por agarrarse al cargo y no dimitir, acorralado por su comportamiento en la final del Mundial femenino y el beso en la boca a Jenni Hermoso. Hoy, el organismo rector del fútbol en España vuelve a reunirse de forma urgente para pasar una página de una crisis sin precedentes en el organismo.

La cita está programada para esta tarde, en Las Rozas. Una reunión en la que no solo se definirá el que futuro inmediato de la RFEF hasta las próximas elecciones, sino que también se marcarán las pautas de la presidencia interina de Pedro Rocha, quien asume el puesto de Rubiales hasta que se convoquen unas presidenciales en el organismo.

En el orden del día de la reunión, además del turno de ruegos y preguntas, figura un único punto: “Análisis y evaluación de la situación actual y evaluación de las decisiones o actuaciones a adoptar”, apunta el comunicado publicado por la RFEF este domingo en el que anuncia la primera decisión del que hasta este sábado era vicepresidente adjunto a la Presidencia y presidente de la federación extremeña.

Según El País, la idea de Pedro Rocha es la de enviar señales de que el organismo regulador del fútbol pretende normalizar las relaciones con las instituciones, también LaLiga que preside Javier Tebas. Apunta, además, que la RFEF tomará una decisión sobre el futuro de dos personas que simbolizan el poder de Rubiales en la federación: el del secretario general de la Federación, Andreu Camps, y el del asesor jurídico externo, Tomás González Cueto.

También se hablará del futuro de los dos seleccionadores Jorge Vilda y Luis de la Fuente. Aunque ambos han intentado desmarcarse de Luis Rubiales con dos comunicados, sus mensajes de “condena sin paliativos” llegaron cuando que el presidente de la RFEF fuese apartado y su imagen ha quedado muy tocada por aplaudir y levantarse después de escuchar a Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria. La Cadena SER avanzaba el domingo en Carrusel Deportivo que De la Fuente tiene más posibilidades de salvarse de la purga que Jorge Vilda, que ha perdido buena parte de su equipo técnico después de que estos dimitiesen el sábado.

Todos estos asuntos se analizarán horas después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), con toda probabilidad, abra un expediente a Luis Rubiales después de recibir varias denuncias que apuntan a una posible vulneración de la ley del Deporte y del Real Decreto sobre Disciplina Deportiva, por infracciones que el Consejo Superior de Deportes (CSD) califica de "muy graves" en el escrito remitido este sábado al tribunal de justicia deportiva.

Esta decisión, que se tomará al margen de que la FIFA haya apartado a Rubiales del cargo, permitirá al CSD -48 horas después de la decisión del tribunal- suspender cautelarmente a Luis Rubiales. Víctor Francos, su presidente, aseguraba el fin de semana que respeta la decisión de la FIFA, "que viene a reforzar la posición del Gobierno”, y que no interfiere con la "hoja de ruta" diseñada por el organismo que preside sobre su denuncia ante el TAD.

Una vez tomadas las decisiones cautelares, llegaría el momento de la instrucción y posterior resolución, que en el caso del TAD podría llegar en menos de un mes. “En ese momento ya habrá una resolución administrativa de destitución, casi con toda seguridad. Son pruebas claras y que difícilmente serán rebatidas tanto en la vía de la FIFA como en la española”, explica David Salinas, experto en derecho deportivo, a la televisión vasca.

Rubiales puede apelar y pedir la restitución en el cargo, pero es muy difícil que vuelva a ocupar la presidencia de la RFEF porque si la resolución del TAD viene acompañada de una inhabilitación -que puede situarse entre los 7 y los 15 años- hace casi imposible que pueda presentarse a las elecciones previstas para 2024 y cualquiera que convoque el organismo rector del fútbol en España. “El Gobierno trabajará para que Rubiales no vuelva a dirigir el fútbol español. Una persona que miente, que ha hecho gala de no haber entendido nada de lo que significa la lucha por la igualdad en un área tan importante como el deporte, no puede tener en sus manos la dirección del fútbol de este país”, subrayaba la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, en un vídeo publicado en redes sociales.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, se reunirá con la presidenta del sindicato mayoritario del fútbol femenino (Futpro), Amanda Gutiérrez, con representantes de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y con una delegación de la Liga de Fútbol Femenino. El objetivo de esta reunión busca garantizar que el fútbol sea un sector "que cuente con condiciones dignas y espacios libres de violencias machistas”, según ha informado el Ministerio de Trabajo un comunicado.