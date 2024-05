La respuesta que Milei da a la petición de un ciudadano es para quedarse a cuadros

El creador de contenido Correfoc (@corre.foc) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok analizando una respuesta que da el presidente de de Argentina, Javier Milei, a un ciudadano que le pide que se construya una carretera para conectar su pueblo.

En concreto, el ciudadano argentino expone que hay un pueblo que no tiene una ruta de suministro hacia otro pueblo o ciudad, es decir, que está incomunicado porque no dispone de una carretera.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Tras explicar esta situación, el ciudadano le pregunta al presidente de qué manera hay que pedirle al Estado que haga la vía si no hay una no hay una empresa privada que esté interesada en hacer esta carretera.

"Yo te devuelvo la pregunta, ¿tú crees que le tienes que robar el dinero a otro para hacer lo que alguien quiere?", ha respondido el presidente. Una respuesta que el tiktoker ha criticado, censurando que para Milei hacer una carretera con dinero público es que la gente de ese pueblo le está robando a todos los demás argentinos.

Así, el presidente de Argentina ha continuado asegurando que si algo "no es rentable para el sector privado no es deseable socialmente", una frase que el influencer ha calificado como "llena de carga ideológica".

"Como si no hubiese mogollón de cosas que no son rentables pero sí son deseables socialmente, y el mejor ejemplo es el que ha puesto este chico, un poblado que está aislado de todo y que no tiene carretera ni conexión de ningún tipo", ha comentado el creador de contenido.

Al respecto, el tiktoker ha explicado que, aunque igual no es rentable económicamente para una empresa privada hacer esa carretera, esos ciudadanos también pagan sus impuestos y, por lo tanto, "tienen derecho a unos mínimos, al menos, tampoco te digo que hagas una autopista".

Además, el influencer ha lanzado una pregunta: "¿Un hospital, por ejemplo, tiene que ser rentable? Ya no rentable, sino sacar dinero. ¿Un hospital tiene que ser un negocio rentable o debe ser un servicio a la ciudadanía que lo que tiene que hacer es dar el mejor servicio y calidad y el beneficio debe de ser secundario?".

"Para mí el beneficio de un hospital es algo secundario, de hecho, ese beneficio debería ser reinvertido en el propio hospital para mejorarlo, renovar los medios, que los profesionales no hagan tantas horas extras, que estén más descansados y que, en definitiva, el servicio para el ciudadano sea mejor", se ha contestado a él mismo.

A continuación, ha insistido en que el objetivo de un hospital no es buscar una rentabilidad para que alguien "se haga de oro", que el concepto no es ganar dinero y, que si se gana, es para reinvertirlo en el propio servicio. "Y ese es el bien social, no el bien de una empresa privada", ha sentenciado.

Para finalizar, el tiktoker ha puesto el final de la respuesta de Milei, en la que el presidente expone, en contestación a la pregunta del ciudadano argentino sobre la carretera: "Si tú lo tienes que financiar robándole a otros entonces tiene una base moral que está mal. Es decir, si es tan importante, los propios que están en ese lugar y los que tienen que venderles a los que están en ese lugar se van a ocupar de hacerlo".

"No, y encima ya se mete con la moralidad", ha enjuiciado el creador de contenido, y ha comentado la respuesta de Milei de manera irónica: "Claro, ¿quieres una carretera para tu pueblo, para estar comunicado? Constrúyetela, te compras unos sacos de cemento y no seas vago, te pones a hacerte la carretera. Tú te lo guisas, tú te lo comes. ¿Quieres una carretera? Constrúyetela, campeón".