Un periódico argentino saca esta imagen de Franco y Milei tras lo de Begoña Gómez y en España duele

El periódico argentino Página/12 ha levantado ampollas entre algunos sectores en España con la portada que ha dedicado a la crisis institucional que ha generado el presidente de aquel país, Javier Milei, por llamar corrupta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la portada, ese diario ha titulado "Muy Franco" y ha colocado un dibujo en el que Milei aparece mirándose a un espejo, que le devuelve la imagen del dictador Francisco Franco.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La polémica ha surgido de inmediato en España después que La Sexta haya usado esa portada para ilustrar una de sus informaciones y algunos usuarios hayan pensado que la ilustración era de la cadena española, pese a que en la imagen aparecía claramente que el origen era Página/12.

En un artículo que publica ese mismo medio, se explican algunas de las consecuencias que puede tener la ruptura entre España y Argentina. "Aumenta la desconfianza de las empresas ibéricas sobre la estabilidad política en Argentina", avisa el rotativo.

"El escándalo va en paralelo a un tema que es central para Argentina y que el mandatario argentino parece no estar comprendiendo de la manera en la que lo ven los sectores empresarios españoles", dice el artículo, que recuerda que "Milei precisa dólares como agua en el desierto, y el choque no hace más que poner a las empresas españolas –que tiene en Argentina inversiones por casi 21.500 millones de dólares el año pasado, un 15 por ciento del total global- en un nivel inédito de cautela y preocupadas por la estabilidad política que afecta a sus negocios".

Además, cita una anécdota: "Esto es como cuando (Francisco, el dictador) Franco era atacado por el Presidente de México, en los años 70. Y un periodista le preguntó por el tema. Franco le contestó que 'mientras me agreda a mí y no a España, no hay problema".

"El Gobierno de Milei suele trastocar la historia. En 1975, Luis Echeverría, el presidente de México, fue la cabeza de una dialéctica muy fuerte contra Francisco Franco, que tenía como objetivo ser parte de un plan para ayudar a terminar con la dictadura en España. En ese momento, intervino incluso la ONU, porque Franco estaba en un proceso de ejecuciones y fusilamientos de magnitudes. No es lo mismo", dice el artículo.