La respuesta de la Premio Nobel de Literatura sobre si conoce a Taylor Swift deja a todos ojipláticos

Annie Ernaux, ganadora del Nobel de Literatura en 2022, ha sido entrevistada en El País, donde ha hablado de literatura, pero también de sus orígenes, de su apoyo a Palestina y de los efectos del MeToo. Sin embargo, una de las respuestas que más han llamado la atención ha sido cuando le han preguntado por la cantante estadounidense Taylor Swift.

La escritora francesa ha afirmado que el premio Nobel la ha convertido "en un personaje público". "Antes solo era una escritora. Ahora soy un icono, un símbolo, todas esas palabras pomposas que carecen de significado para mí. Me sentí como esa Virgen, Notre-Dame de Boulogne, a la que pasearon por parroquias de toda Francia al terminar la II Guerra Mundial", ha declarado.

Además, durante la estrevista, ha asegurado que nunca ha tenido una pareja de derechas. "Una vez estuvo a punto de suceder, pero no duró mucho. Es algo superior a mí. No tienes la misma mirada sobre las cosas, sobre las personas, sobre el mundo", ha expresado.

Sin embargo, una de las respuestas que más ha dado que hablar ha sido cuando el periodista le ha preguntado si conoce la música de Taylor Swift. "Es la mayor estrella del pop del momento, pero se le reprocha que hable de sus rupturas sentimentales. Se la ridiculiza como si su obra fuera irrelevante, igual que le sucedió a usted", ha apuntado el periodista.

Ante esto, la escrito ha asegurado: "No la conozco, pero la voy a escuchar". "El desprecio por la experiencia femenina sigue ahí, las cosas no han cambiado tanto. Repita su nombre, que me lo apunto… Swift, ¿como Jonathan Swift?", ha agregado entonces.