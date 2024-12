La sincera e inocente respuesta de una niña de ocho años se lleva todos los aplausos

El tuitero @OrningRodriguez ha publicado en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una divertida anécdota contando lo que le ha ocurrido con una de las niñas invitadas a la fiesta de pijamas de su hija de ocho años.

"Ayer se quedaron a dormir ocho amigas de la chiquita. Por la noche, para ver una peli, les compré Franui a todas. Cuando los reparto una dice: a mí no me gustan. 'Pero cómo Agus, si cuando pregunté quién quería todas levantaron la mano'. 'Ah, es que no me gusta quedar afuera de nada'", ha narrado el tuitero.

En concreto, el padre se ha referido a un bote de frambuesas bañadas en chocolate blanco y leche de la marca Franui, un postre muy popular en Argentina, y no excesivamente asequible.

Así, la inocente respuesta de la niña ha hecho estallar las risas en la red social, quienes han aplaudido la sinceridad de la pequeña, haciendo que el tuit alcance ya los 1,6 millones de visualizaciones y los 103 me gustas.

"Es que era una sola, muy expuesta. La entiendo jaja"; "¿Franui a todas? ¿Qué eres, Elon Musk?"; "¡Pobrecita! Dale el bote vacío para que tenga lo mismo que el resto y cómetelo tú. Todos ganan"; "No la voy a criticar porque tranquilamente podría ser Agus", han comentado algunos usuarios.