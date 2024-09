'La sombra de la tierra', el intenso western rural de Elvira Mínguez que pone el foco en los abusos

Atilana y Garibalda son dos mujeres poderosas enfrentadas por las vicisitudes de la vida de pueblo en 1896. Adelfa Calvo y María Morales son las dos actrices que sostienen con los ojos y con los silencios La sombra de la tierra, la serie de Atresplayer basada en la primera novela de la actriz Elvira Mínguez, que ha tomado la alternativa en la dirección plasmando en imágenes sus propias palabras.

La cadena ha presentado en el Festival de San Sebastián este western rural cuyo tema principal son los abusos a menores en el seno de la familia donde los hijos siempre son las víctimas.

Elvira Mínguez atiende a los medios después de la rueda de prensa en el Kursaal y señala que nunca se había atrevido ni siquiera a soñar con ser directora pero cuando empezó a escribir su novela se dio cuenta de que sólo ella podía contar su propia historia: "Mi cabeza funciona en imágenes después de tantos años".

Cuando Planeta y Atresmedia se interesaron por su novela ella lo tenía claro: "Si esto se hace yo lo adapto. Si esto se hace yo lo dirijo".

Poster La Sombra de la tierra ATRESMEDIA

La serie tiene cuatro capítulos y todavía no tiene fecha de estreno aunque todo apunta a que será después de noviembre, fecha en la que sale El gran salto, también presentada en San Sebastián.

Después de toda una vida actuando, Mínguez confiesa que estuvo tentada de darse un papel en su propia serie pero se dio cuenta de que no podía hacerlo porque, al ser su primera vez como directora, prefería estar centrada en estar detrás de la cámara: "Creo que el director tiene que estar fuera, muy fuera. Esta historia requiere estar lejos para poder sacar a los actores del fango. Deben saber que hay un director que un momento determinado les agarra de la mano y los saca del fango".

Esta serie es revolucionaria —incluso arriesgada— porque es lo más parecido a un western que se ha hecho en la ficción española en los últimos años. Mínguez señala que en la novela "hay mucho más secarral" pero que por cuestiones de producción "todo es más verde que en la novela".

"La idea era hacer un western. Hubo un momento cuando estaba escribiendo la novela que pensé 'estoy escribiendo un western' y no me daba cuenta. Empecé a rebobinar y yo vengo de un barrio humilde de Valladolid y recuerdo que mis padres me dejaban en un cine y empecé a pensar que mi principal referente de cine era El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio".

Por todo ello, reconoce la autora que a la hora de escribir sobre los personajes lo que le salía era hacer un western. La sombra de la tierra tiene un ritmo pausado e intenso donde el espectador tiene que poner de su parte para sumergirse en la historia, algo que también está en la novela que ella misma ha adaptado sin problemas porque "era una novela guionizada o un guión novelado".

A pesar de estar ambientada a finales del XIX, en plena guerra de Cuba, el eje que vertebra tanto la novela como la serie son los abusos: "A día de hoy los números son tan bestias y el rechazo sigue siendo tan bestia, y el silencio que hay alrededor es tan bestia que pensé si lo coloco a día de hoy igual el espectador se me va a ir". Por eso decidió darle cierta distancia temporal.

Aunque suene a tópico, el silencio, algo que siempre acompaña a las víctimas de abusos, es una parte fundamental de una serie en la que todo el mundo está contenido y agarrotado, una sensación que se transmite al espectador, que igual tiene que ir al fisio después de cada capítulo.

En la rueda de prensa ante los medios, la actriz Amaia Sagasti ha destacado que en este rodaje no se han producido abusos. Al ser preguntada por esta afirmación, Mínguez explica que ella nunca ha visto abusos en un rodaje pero "sí puedes encontrar abusos de poder, en un momento determinado las formas en las que te dicen las cosas" aunque, remarca, "esto también sabemos que hay tanto actores como no sé qué que mejor estarían en su casa comiendo un plátano". "Creo que ella se refería a eso", sentencia.