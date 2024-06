La surrealista escena de un desconocido en plena Gran Vía: quien dice ser le dejó alucinado

El creador de contenido Bruno, conocido como @kingbruu en redes sociales, ha contado la alucinante historia de un desconocido (por ahora) que se le acercó en pleno Gran Vía mientras estaba haciendo entrevistas por la calle junto a una compañera, que acabó haciéndole una proposición y revelando de quién se trataba, lo que ha provocado la curiosidad de muchos usuarios.

"Esta historia es de lo más bizarro que me ha pasado en mucho tiempo", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado en apenas unos días más de 100.000 visualizaciones y 11.000 'me gusta'.

Apareció un "chaval muy joven" con un bastón, un reloj de oro, anillos y un guardia de seguridad personal "de dos metros", preguntándole dónde estaba el Palacio Real ("empezamos fuerte"). Le indicaron que debía ir por Sol, pero este se negó porque había mucha gente.

"Yo pensé que quién era y por qué no buscaba en Google, pero en realidad fue una excusa para preguntarnos qué hacíamos", ha contado, aclarando que lo que realmente hacían era preguntar a los que pasaban por allí a qué famoso se parecían, siendo el del desconocido sujeto "Julio Iglesias".

"Nos preguntó qué hacíamos mañana porque él tenía el décimo aniversario de la coronación del rey y que necesitaba un par de periodistas que le ayudasen a cubrir ese evento, que estaba yendo de camino a una recepción oficial en el Palacio Real", ha relatado.

Al final quedaron en que le hablaría vía WhatsApp y, muerto ya de curiosidad, le pregunto que quién era. "Me contesta, soy no sé qué, no sé cuantos, marqués de no sé dónde de todos los santos... ¿Dónde está la cámara?", ha preguntado

"Me escribió a la una de la mañana para que no publicara la entrevista y hacer otra bien, me dijo que es hijo del dey de los reyes, estoy hablando de Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y gran arquitecto del mundo", ha seguido contando, convirtiéndose la historia en algo cada vez más surrealista. Al final, le dijo que uno de sus antepasados fue presidente de Colombia, y como Bruno se "apunta a un bombardeo", accedió a la entrevista, pero el hombre dijo que vivía en... El Vaticano.

"Tengo tantas preguntas... ¿Tenéis alguna hipótesis?", ha rematado. Muchos usuarios han desconfiado en los comentarios de que sea verdad lo que le ha dicho. Pero si llega a ser cierto, Bruno habrá conseguido la entrevista de su vida.