Lanza esta pregunta tras contar que hace planes de ocio solo y recibe miles de comentarios

Cada vez es más habitual conocer a gente que prefiere viajar, ir al cine o comer fuera de casa solo, sin necesidad de nadie más. Una situación que ha generado miles de reacciones en las últimas horas en la red social X.

El usuario @jsuisRuben ha planteado varias preguntas tras contar cómo es su experiencia a la hora de hacer planes de ocio en solitario y mucha gente ha respondido resaltando lo mismo.

"¿Vosotros veis de fracasados cenar solos en un restaurante? ¿Ir al cine solos? ¿Tomaros algo? ¿Hacer un viaje solos?", ha cuestionado el usuario, antes de contar lo que él opina de ello.

El protagonista ha defendido que él lo hace "muy frecuentemente" y sólo tiene buenas palabras. "Yo lo encuentro super satisfactorio", ha razonado en la segunda parte de un mensaje que suma más de 12.000 me gusta.

Otro usuario, @eryx_sag, no ha dudado en responder y relatar que él va "hasta a conciertos solo". "Llegó un momento de mi vida que hice click pensando en la cantidad de conciertos que me perdería si no coincidieran con que alguien pudiese venir conmigo", ha asegurado.

"Paso de no disfrutar de cosas que me gustan porque alguien no me pueda acompañar, la verdad", ha contado, aunque no ha sido el único en reaccionar.

