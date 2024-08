Las durísimas palabras del atleta español Tariku Novales que te dejarán helado: duele con solo escucharle

La prueba de maratón celebrada en París durante la mañana de este sábado ha dejado varias imágenes para la historia. Una de ellas ha sido, sin duda alguna, la del triunfador del día, el etiope Tamirat Tola, quien se hizo con el oro y además batió el récord olímpico de la prueba en la capital francesa.

Pero su historia, que de por sí ya es de película, ya que entró como reserva y terminó coronándose como campeón olímpico, no ha sido la única imagen del día. Y es que, uno de los representantes españoles, Tariku Novales, ha dejado unas de las declaraciones más impactantes de los Juegos Olímpicos.

Todo se debe a que el etíope nacionalizado español ha finalizado en 68ª posición la maratón, con un tiempo muy alejado del establecido por Tola (+19:02 minutos), algo que ha supuesto una decepción absoluta para el maratoniano, que tras la carrera criticó su actuación duramente

Aunque el español ha explicado con todo lujo de detalles que no se encontraba, ni de lejos en su mejor momento, ya que ha sufrido numerosos problemas durante toda la prueba (problemas intestinales que casi le obligan a detenerse a vomitar, problemas en los pies...), no ha querido que eso sirva de excusa y se ha mostrado tremendamente crítico consigo mismo.

"Aún me sigo preguntando cómo he sido capaz de terminar..." ha iniciado su comparecencia el corredor. "Ahora mismo no sé si me arrepiento (de haber corrido) o si estoy orgulloso de haber terminado. Este es un palo más, pero bueno... por desgracia estoy bastante acostumbrado a llevarme palos, aunque también estoy acostumbrado a levantarme, pero siento bastante vergüenza de haber estado tan lejos de cualquier tipo de expectativas que pudiese tener. Creo que incluso teniendo un día malo tenía que estar más adelante.", ha asegurado.

Por otro lado, ha dejado claro que en muchos momentos no ha podido correr más debido a que no le daban las fuerzas: "Ha llegado un momento en el que no podía ni correr. NO sé si me merece la pena estar en unos JJOO así... tengo la sensación de haberle faltado al respeto a la grandeza de este evento... Estoy un poco perdido en mis emociones".