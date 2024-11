Las expresiones en catalán que cuando las traduce al castellano las dice mal: hay una que provoca unanimidad

La creadora de contenido Mery Rodríguez (@meryyrodriguezz2), que cuenta con más de medio millón de seguidores, ha publicado un vídeo hablando acerca de algunas palabras, frases o expresiones en catalán que al decirlas en castellano están mal dichas.

Esto pasa mucho entre los que habitualmente hablan en catalán, creando un poco de confusión al traducir según qué palabras. "Hay cosas que decimos los catalano-castellano parlantes que no sabíamos que cambiaban en castellano, no nos damos las cuenta y las decimos mal", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 90.000 'me gusta'.

Lo primero que ha mencionado es "ahora vengo": "Yo siempre lo digo porque en catalán es 'ahora vinc', pero la gente me dice que es 'ahora voy'". También ha expresado su sorpresa de la frase "enciende la luz", ya que ella pensaba que se decía "abre la luz", al decirlo en catalán como "Obre la llum".

A los marcapáginas de los libros los llama "punto de libro", y al pollo asado los llama "pollo al as", porque en catalán es "pollastre al as". La última palabra de sus ejemplos ha sido "gomets", que traducido en castellano son pegatinas, pero ella no le ha encontrado una traducción. Esta ha sido la que más ha puesto de acuerdo a muchos usuarios, que no coinciden otra palabra para referirse a estas pegatinas.

Ha cosechado más de 2.000 comentarios con muchos ejemplos más de palabras o expresiones en catalán que luego en castellano se dicen de forma diferente. "Los catalanes decimos 'me da palo' y queremos decir pereza, pero en realidad significa vergüenza", ha expresado una usuaria.