Laura Moure, presentadora de 'La ruleta de la suerte', desmiente el bulo más extendido sobre ella

Laura Moure, presentadora de La ruleta de la suerte, ha desmentido una información falsa que circula sobre ella y que parece tener su origen en la Wikipedia, donde figura que tiene 49 años. A partir de ahí, el bulo se ha ido extendiendo, dado que varios medios de comunicación han replicado ese dato erróneo.

En una entrevista en La gran decepción de Onda Cero, la presentadora señala: "Decepciones en la vida hay un montón, pero mira que viene mucho a cuento ahora mismo: salir en Wikipedia, por primera vez en tu vida, y que se lo inventen todo".

"Y luego, que a partir de ahí hagan un montón de artículos sobre ti, que es súper bonito porque hasta entonces yo salía en las revistas porque salía mi foto, pero nadie hablaba de mí. Y ahora hablan de mí, pero es todo mentira", se ha lamentado.

"Y con mucho cariño, con mucho amor, pero no es verdad. Tengo 49 años, ¿lo sabíais? Eso pone en todas partes. Me mandan mensajes de: '¿Qué haces, qué pacto has hecho con el diablo para estar así de bien con 49 años?", ha subrayado.

Por otro lado, Moure ha contado un truco que utiliza en el programa: "Yo siempre llevo chuches cuando tengo que hablar y Jorge se ríe de mí mucho con esto. Me pasa desde que trabajo en la tele. Me gustan las chucherías, pero no es una cosa que yo tenga todos los días en el bolsillo".

"Cuando voy a trabajar siempre tengo alguna. Mira, en La ruleta estoy sonriendo todo el rato, todo el rato. Entonces, todo el rato sonriendo llega un momento que la cara... porque no hablo, entonces se me queda un poquito... entonces un dulce, algo que me dé a mí vidilla. Entre panel y panel", ha desvelado.