Le cobran 2 céntimos extra en un bar de Madrid y el motivo genera un debate tremendo

La usuaria de Tiktok @Martunchi77, una viajera por vocación, se ha parado a comer en un restaurante de Madrid y le ha sorprendido no la cuenta en sí, sino unos dos céntimos extra que le han cobrado y la razón por la que lo han hecho, dando un discurso que a dado pie a un debate que recorre toda España.

En el restaurante han sido previsores. Le han cobrado por el plástico y en el propio ticket añaden "Ley 7/2022", correspondiente a la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con el objetivo de reducir "al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente".

Sin embargo, lo que le ha molestado a la usuaria es que es algo que el propio restaurante ha podido evitar y la respuesta de uno de los empleados, que no tiene la culpa de nada. "Me meten dos céntimos por el plástico de abajo y de arriba, pero es que yo estoy comiendo en tu restaurante", ha afirmado.

"Ya, pero lo tenemos que tener en plástico, por si la gente se quiere llevar la comida a casa", le respondió el empleado. Ha sido cuando la usuaria replicó nuevamente y dijo que entonces le pongan el plástico cuando la gente se quiera llevar la comida, no de forma general sí o sí.

"Por ley te obliga el Estado, que me parece una vergüenza ya de por sí, porque si me estás diciendo que el plástico contamina, ¿por qué compráis esto en plástico y no lo compráis en el cartón y no nos cobráis los dos céntimos de mierda a todos los usuarios?", ha razonado.

Ha repetido y aclarado que no es por los dos céntimos, pero así "no evitamos la limpieza del planeta, no se evita nada, ganan dinero ellos", ha rematado la mujer en el vídeo, que ha alcanzado miles de visualizaciones en cuestión de horas (y subiendo).

Esto ha generado un debate tremendo en el que, por un lado, han defendido que dos euros no son nada, que es "normativa europea" y que es dinero que recauda el Estado. Por otro, que no es la única línea de pensamiento, los que piensan que "se ve que si las pagas, ya no contaminan ni acaban con la vida de los océanos, como en el supermercado".