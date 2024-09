Le compra esto a su padre y el detalle conmueve las redes: una definición del amor

La tuitera Anita Rapp (@anaradoblep) ha contado a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, cuál es el regalo que le ha hecho a su padre, un detalle que ha conmovido la red social.

En primera instancia, la usuaria ha comentado que en su casa debían cambiar la tostadora que tenían, un electrodoméstico que ha detallado que es imprescindible para que su padre se levante con buen pie.

Por ese motivo, la tuitera aprovechó el cumpleaños de su padre para regalarle una nueva, algo que puede parecer un gesto sencillo, pero no lo ha sido, ya que la hija ha estado buscando minuciosamente hasta dar con una adaptada a las peculiaridades.

"Para el cumpleaños de mi papá le compramos una tostadora nueva porque la otra no daba para más, y tenía que explicarle a la gente que tenía que ser alargada y no cuadrada porque él desayuna 3 tostadas y encaja perfecto", ha explicado la usuaria.

"Me trataron de loca, pero acá está:", ha añadido justo después, incluyendo dos fotografías de la tostadora en cuestión, la primera comparándola con la tostadora antigua y la segunda mostrando lo bien que caben en la nueva las tres tostadas.

Este gesto ha emocionado impresionado a la comunidad tuitera, quienes han subrayado que la ternura y la atención son unas grandes demostraciones de amor. Tanto es así que la tuitera @kittyVEVO ha conseguido 580.000 visitas y 33.000 me gustas citando el tuit con la frase: "To be loved is to be seen" (Ser amado es ser visto).

"Nada mejor que te regalen exactamente lo que necesitas/quieres. Es literal: te amo y me importa lo que te importa"; "Conocer tanto a una persona es tan bonito", han comentado algunos de los usuarios.