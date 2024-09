Le critican por hablar con acento andaluz solo con sus amigos: responde al momento

La creadora de contenido @aquisandrax, que cuenta actualmente con 3,4 millones de seguidores, ha recibido un comentario en el que la critican por poner acento andaluz al ir a un restaurante español en Hawái, achacándole que en anteriores vídeos no lo muestra.

Su respuesta ha sido clara, recordando, primeramente, que es de Córdoba. "No sé si lo raro sería ser yo cordobesa, haberme criado con mi madre y mi abuela cordobesas y que cuando me junte con españoles también andaluces no me salga el acento", ha afirmado.

Por lo tanto, también ha achacado a que cuando habla con sus seguidores, "nunca lo hacen en el contexto en el que hablo con mis amigos". Le ha dolido que hayan creído que sea una burla hacia los andaluces. "Para mí es todo un honor que no se me olvide el acento andaluz y poder hablarlo, porque si me preguntan de dónde soy, siempre digo que he nacido y vivido en Zaragoza, pero soy cordobesa", ha advertido.

Nunca ha vivido con la parte de la familia de Zaragoza y sí con la cordobesa, por eso, con el paso de los años y las vivencias, parte de ese acento lo lleva integrado. "Hasta con mi marido gringo me sale el acento, que viva Andalucía", ha rematado.

Entre los más de 230 comentarios hay opiniones de todo tipo, desde los que le agradecen defender el acento andaluz y Andalucía, hasta los que la siguen criticando por lo mismo que el anterior usuario citado. "El problema es que te va y te viene durante todo el vídeo", le achacan.