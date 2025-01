Le dan "la mejor respuesta" a Fernando Savater después de decir todo esto de Lalachús por las Campanadas

El escritor Fernando Savater ha sido tendencia en X (anteriormente Twitter) por refererirse en un artículo de opinión sobre la noche de las Campanadas a Lalachús como "la gorda esa".

Concretamente ha escrito: "No tener ni curiosidad por cómo se dieron las campanadas de fin de año en las diferentes cadenas de televisión tiene sus inconvenientes, pero también algunas ventajas: le impide a uno discutir con sus contemporáneos sobre los méritos comparados del uniforme de la Pedroche sobre el fino humor de la Bitelchús o como se llame la tía gorda esa, pero nos deja más tiempo para meditar sobre la cuestión trascendental de los propósitos que hacemos para el nuevo año".

Ha sido la periodista de la SER Emma Vallespinós la que ha dejado una perfecta respuesta a Savater, recordando precisamente un pasaje de Ética para Amador, un libro que Savater escribió en 1991.

"¿Sabes cuál es la única obligación que tenemos en esta vida? Pues no ser imbéciles. Las palabras «imbécil» es más sustanciosa de lo que parece, no te vayas a creer. Viene del latín baculus que significa «bastón»: el imbécil es el que necesita bastón para cami-nar. Que no se enfaden con nosotros los cojos ni los ancianitos, porque el bastón al que nos referimos no es el que se usa muy legítimamente para ayudar a sostenerse y dar pasitos a un cuerpo quebrantado por algún accidente o por la edad", dice el texto.

Vallespinós lleva más de 2.000 'me gusta' en pocas horas con esta réplica. "La mejor respuesta para Savater refiriéndose a Lalachús como 'la tía gorda esa' es el propio Savater en Ética para Amador", ha escrito junto al párrafo.