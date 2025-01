Le dedica esta reseña de cinco estrellas a una película que no ha visto: hay quien dice que es la mejor de la historia

Cada vez hay más aplicaciones que sirven para tomar una decisión trascendental, qué película, serie o documental ver, según las valoraciones que han dado miles de usuarios.

Muchas de estas reseñas acaban influyendo a la hora de ir a una sala de cine, pero lo que ha hecho la usuaria de la red social X @laraloverss en la aplicación Letterboxd, que muestra valoraciones de películas, no deja de compartirse.

Este sábado decidió compartir un comentario y darle cinco estrellas a la conocida película Gladiator II. Pero no había visto la película y el motivo suma miles de 'me gusta'.

"He soñado que me liaba con Paul Mescal", ha señalado en el tuit, antes de mostrar su comentario en la aplicación sobre lo que le había parecido la última película dirigida por Ridley Scott.

"No he visto esta peli, pero hoy he soñado que Paul Mescal vestido de Gladiator se liaba conmigo y quería dejar constancia que ha sido 10/10", ha publicado, con total sinceridad.

El mensaje suma decenas de comentarios y los me gusta superan los 13.000 en cuestión de horas: