Le dice su hermana por WhatsApp que ha traído a casa un gato y flipa con lo que realmente se encuentra 

El usuario de TikTok @adrity__35 ha publicado un vídeo que está literalmente arrasando en la red social sobre el mensaje que le ha enviado su hermana a través de WhatsApp por la noche con lo que ha traído.

"Me despierto y veo un WhatsApp de mi hermana que decía que había salido de fiesta y que se había encontrado un gatito abandonado por la calle y que lo había metido en casa, que no me asustara por si lo veía", comienza diciendo en el vídeo.

Sin embargo, cuando se encuentra con el supuesto gato se da cuenta que no es un gato ni un felino ni nada parecido, el animal que ha traído su hermana a casa es un marsupial, concretamente una zarigüeya.

"Me acabo de despertar y lo que acabo de ver en el pasillo es esto. ¿Un gatito? Claro que sí, de verdad María deja de beber. ¿Ahora qué hago yo con este bicho en casa, que me va a matar?", bromea el usuario.

Su publicación está siendo de lo más visto en la red social y ya acumula en cuestión de pocos días más de 27 millones de reproducciones y, nada más y nada menos, que 28.000 comentarios.

Además, ha publicado otro vídeo en el que muestra cómo el animal se ha metido en la lavadora, le ha cogido la gorra o hasta las zapatillas.