Le dicen a la actriz Luisa Martín si cree que la cultura es de izquierdas: da una respuesta tremenda

La actriz Luisa Martín ha dado una respuesta tremenda cuando el presentador Euprepio Padula le ha preguntado si cree que la cultura en España es de izquierdas.

"Yo soy de izquierdas", ha empezado dejando claro Martín en una entrevista en el podcast El Círculo Independiente, donde Padula le ha planteado: "¿Eres de los que piensan que la cultura es de izquierdas?".

"No, no, no. La cultura tendría que estar por encima. La Cultura, la Sanidad y la Educación, estas tres cosas, a ver si se convencen, tendrían que estar por encima de la ideología política", ha subrayado la actriz.

"Ya nos gustaría a todos que la cultura en España fuese como en Francia, por ejemplo. La política es importante. Yo me considero una patriota de izquierdas porque amo profundamente mi país, amo profundamente la gente de este país, amo profundamente a los artistas de este país. Es un país con un vibrato maravilloso", ha insistido.

Martín, no obstante, se ha lamentado porque "se empeñan en crear bandos y no" debería ser así.

"Tenemos que sentirnos orgullosos, es un país con un nivel de creatividad, en todos los terrenos, maravilloso, y yo defiendo a este país, me encanta este país", ha proseguido antes de lamentar que "ahora hay una polarización en la que hay una parte de la derecha, de la ultraderecha, o lo que sea, que se está metiendo en unos jardines con censurar y con criticar excesivamente ciertas cosas".

"Las libertades que hemos conseguido a lo largo de los años no se deben perder", ha avisado.