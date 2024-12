Le dicen que no, pero demuestra por qué estos Bollycao tienen el mismo chocolate que durante los 90

La usuaria de TikTok @Evy.310, que centra su contenido especialmente en snacks de todo tipo. En un vídeo de hace varios meses, enseñó los típicos Bollycao, que contienen chocolate dentro, y afirmó que tenían chocolate de los 90.

"Ese chocolate no es el de los 90", le comentó un usuario. La usuaria ha querido demostrar que sí lo contiene, por lo que se lo ha explicado con argumentos y un vídeo.

"Como veis, en estos no ponen 'Bollycao', este no tiene el nombre puesto arriba", ha explicado. Luego lo ha abierto y ha enseñado un chocolate muy líquido. "Con mucho brillo, este a mí no me gusta, yo dejé de comerlo cuando le cambiaron la receta por la nueva".

Fue a partir de ahí cuando empezó a comprarlos de forma individual y no en un paquete. "Creo que se ve la diferencia, es abismal, como el que tú comías cuando eras pequeño, el sabor nada que ver, sí es el chocolate de los 90", ha rematado.

El vídeo ha superado las 160.000 visualizaciones y más de 3.000 'me gusta' en apenas unos días. "Qué bien, porque en los de ahora el chocolate sabe a colonia", han respondido algunos usuarios.