Le dicen que no es española a pesar de nacer allí: su respuesta no podía ser mejor

La usuaria de TikTok @persefoneee__ ha recibido un comentario racista en el que le decían que "española no eres, pero naciste en España, son dos cosas diferentes" y no ha escatimado en contestar con educación, pero arrollando a todos los que le han hecho afirmaciones parecidas.

"Esto es un claro ejemplo del racismo en España, por culpa de gente como tú cuando yo era pequeña y no tenía la misma fuerza mental que ahora, quería ser blanca y tener el pelo liso para no lidiar con estos comentarios", ha afirmado de forma contundente al principio del vídeo, que ha cosechado más de 74.600 visualizaciones y 4.000 'me gusta'.

Al crecer, este tipo de comentarios, tal y como ha explicado, le dan exactamente igual y le ha llevado a pensar que solo lo hace gente que no es culta, aquella "que no ha visto mundo" y con la que discutir sirve de muy poco.

"Hay gente inconsciente, que habla sin saber y que todo eso va arraigado a la desinformación social que hay. El hecho de ser negra no me tiene que obligar a justificarte que soy española, no decides quién es lo es y quién no", ha advertido.

"De la misma manera que amo mi cuerpo, amo ser española", ha rematado la usuaria, ironizando al decir que, entonces, es de Plutón.