Le dicen que los españoles son sucios y le da un baño de realidad: "Como este comentario, mil más"

La creadora de contenido Mariona Falomi (@marionsfalomi) es una joven española que vive en Estados Unidos y publica vídeos sobre el país. Sin embargo, esta vez ha salido de su tono habitual para contestar a uno de los tantos comentarios de usuarios que tienen el "prejuicio" de que en España son sucios y no se duchan o asean habitualmente.

"Los españoles no os ducháis, no usáis desodorante, no sabéis lo que es el jabón... Perdona, ¿de dónde sacas eso? No paro de recibir comentarios así", ha afirmado al principio del vídeo, que ha cosechado hasta el momento más de 67.000 visualizaciones y 1.500 'me gusta' en apenas 24 horas.

"¿Esta gente sabe de España? Que haya algún olor más fuerte en el metro de Madrid o Barcelona, pues es normal y no pasa nada, nos aprovechamos de los servicios públicos que tenemos en este país", ha ido desmenuzando. Ha hecho varias preguntas a lo largo del vídeo: ¿Has olido algún español con olor a sobaco? Obviamente, si me pillas después de haber corrido 15 kilómetros, podré estar sudadita".

Ha dado el brazo un poco a torcer y ha mencionado que puede que la "gente mayor no se duche todos los días porque necesite de alguien que le ayude, o que no se duche la cabeza más que una vez a la semana, pero son gente mayor que no sale de su casa y para ducharse necesitan a alguien más".

"Esto no es una cosa de España, esto pasa en todos los sitios, criticar lo que queráis de España, pero nuestro olor, nuestro desodorante... En lo que sí te voy a dar la razón es que en Europa los desodorantes no tienen un componente específico porque es ilegal", ha rematado.