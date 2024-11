Le dicen que con Franco se vivía mejor y él arrasa con su respuesta

El usuario de TikTok @losvenegasrodriguez está dando mucho de qué hablar con la genuina respuesta que le ha dado a una persona que le dijo que con el dictador Francisco Franco se vivía mejor.

"Con Franco mi padre trabaja y tenía dinero. Nadie te robaba ni te mataba un hijo. Podías dormir en la calle sin problemas. No había rejas en las casas, las casas que Franco mandó construir", es el comentario al que ha respondido el usuario.

"¿Con Franco? Pasabas más hambre que un caracol debajo de una lata. Y si tu padre no pasaba hambre es porque estaría colocado, pero te voy a decir una cosa: con Franco trabajábamos mucho y no ganábamos nada, que lo que había era miseria", señala.

"Y ahora cobra en España hasta el gato. Tú estás equivocado, tú no has vivido, no sé la edad que tendrás, pero yo sí lo he vivido y estuve cogiendo algodón desde chiquitito y no he estado ni en la escuela, reventado de trabajar", cuenta.

"¡Qué me vas a decir hombre! ¡La izquierda es lo mejor que hay para el obrero!", exclama.