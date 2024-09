Le dicen a Irene Montero que vuelva a trabajar de cajera: su réplica cuenta los 'me gusta' por miles

Irene Montero ha empezado una nueva aventura política en Bruselas como eurodiputada. La dirigente de Unidas Podemos le ha dado también un giro a su política de comunicación y está más activa que nunca en redes sociales.

En las últimas horas un vídeo de Montero en TikTok ha dado el salto a X (antes Twitter) por la respuesta que ha dado a un hombre de Colombia que le ha dicho que se vuelva a trabajar de cajera en un supermercado.

"Querido hater, lo mismo nos puedes explicar aquí en un vídeo cuál es el problema que tienes con las cajeras. Así a lo mejor dejas nos claro tu clasismo", ha empezado diciendo Montero al teléfono.

Por último ha dicho: "A mí lo que me preocuparía es ser racista, ser machista, ser una corrupta. Eso es lo que creo que no se puede ser para ser representante pública. Pero cajera, no sé, cuéntanos".

Numerosas cuentas han compartido el vídeo, que acumula en todas ellas numerosos 'me gusta' y cientos de miles de compartidos.