Le dicen que el jamón serrano que ha comprado en EEUU está crudo, lo pregunta y esto le responden

La española residente en Estados Unidos Aghata, conocida en TikTok como @aghatasunsi, ha publicado un vídeo sobre el jamón serrano que está comiendo y ha mostrado su preocupación, ya que en un vídeo recibió algún comentario que le decía que estaba crudo.

"Los que me estás queriendo decir que el jamón de Estados Unidos está crudo, es que compré un jamón en Costco y en el vídeo que hice he recibido muchos comentarios diciendo que estaba crudo", ha comenzado diciendo.

"Necesito respuestas porque me está empezando a preocupar porque estoy comiéndolo.He comprado jamón muchas veces en lonchas, que está muy tierno, y este me ha parecido que está tierno", ha asegurado, mientras lo enseñaba a la cámara y decía que por una zona está más seco y por otra más tierno.

"Esto me está preocupando de verdad porque estamos todos comiendo de este jamón y he mirado en la web y pone que mínimo el tiempo de maduración es de 12 meses. Necesito respuestas", ha rematado.

Muchos usuarios le han comentado diciendo que sí que está curado, pero que no es jamón ibérico, pero le han aclarado que no le va a pasar nada.