Le dicen a Llados que qué piensa del Salario Mínimo Interprofesional: lo deja bien claro a su estilo

El polémico influencer Amadeo Llados, muy popular por sus críticas a las "panzas" y los "mileuristas", ha respondido muy en su estilo cuando le han preguntado qué opina del Salario Mínimo Interprofesional de España.

En una entrevista en Media Power Podcast, le plantean: "¿Qué opinas del SMI, qué opinas del Salario Mínimo en España?". "No sé cuál es ni me interesa, bro", zanja él.

"Mil y muy poco", le informan antes de que él sentencie: "Un salario es básicamente la droga que le dan a la gente para mantenerla perdida en la Matrix. Yo no quiero un salario para nada, nada fijo. Si me dices: firma aquí y te aseguras, aunque sea un dineral, cada día".

"Yo no, paso, porque entonces sentencio mi muerte. Si tú sentencias algo que es fijo ya entonces entra la comodidad y entra la muerte", asegura.

Dicho eso, a Llados le han planteado si, en su opinión, en España se puede "emprender bien".

"Puedes emprender en cualquier parte del mundo, bro. Tienes el móvil y puedes generar dinero desde cualquier parte del mundo. La gente dice: yo vivo en España, no puedo llegar a gente de otro país. No, es que no eres suficientemente bueno", dice en su habitual estilo.

"Cuando tú seas suficientemente bueno como para que lo que tú hagas y digas sea compartido tanto que llegue a otros países, llegarás. Entonces cuando tengas suficiente nivel económico para decidir en qué país vives vivirás donde quieras", afirma.

"Yo vivo donde yo quiero. Yo podría vivir en sitios donde no pago impuestos. La gente se piensa que en Estados Unidos no se pagan impuestos. Se pagan. Yo podría irme a Puerto Rico, a Dubái, mañana y literalmente comprarme no sé cuántos supercoches solo con lo que me ahorro de impuestos. ¿Por qué no lo hago? Porque no quiero vivir en Dubái. Si mañana me levanto y quiero vivir en Dubái, voy a vivir en Dubái", sentencia.