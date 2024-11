Le dicen a Lorena Castell que Pablo Motos "blanquea el fascismo" y así de claro responde

Lorena Castell ha estado en Querido Hater, el podcast de Malbert, y allí ha hablado, entre otras cosas de su paso por MasterChef Celebrity, donde se proclamó ganadora y de la nueva pugna televisiva entre Pablo Motos y David Broncano.

"¿Team Broncano o Team Pablo Motos?", le pregunta el presentador. "Me llevo muy bien con los dos, la verdad", responde ella. "Ya salió la bienqueda", apostilla de nuevo Malbert, que le ha dicho que se tiene que posicionar.

"Esto no es papá o mamá. Con Broncano he trabajado muchísimos y años y con Pablo también me llevo muy bien. Luego me dirás es que se dice, no se dice, que sí, yo al final a la gente la juzgo por lo que yo he vivido. No juzgo ni las entrevistas que hace Broncano, porque también hay gente que le parece que las entrevistas porque no se las prepara...", empieza diciendo.

Por otro lado, Castell afirma que "tenemos al público de toda la vida" que es el que da apoyo a Pablo Motos, "¿que cuántas ediciones lleva?". "Tantas ediciones que le ha dado tiempo a robar un beso a una mujer, a blanquear el fascismo", señala el presentador.

"Vale, si yo no te voy a decir nada pero al final tú me estás hablando como experta en televisión y yo te digo como televisión te hablo de los dos formatos y los dos formatos, ¿por qué se mantienen en antena? porque son dos formatos que muestran dos cosas", comenta Castell.

Añade la televisiva que quizá, cuando Broncano lleve dos años en TVE "le van a empezar a caer también las críticas": "Que soy muy amiga de David pero al final cuando alguien está tan expuesto el hate le va a llegar. No me voy a posicionar de papá o de mamá".