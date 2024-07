Le dicen a Luis de la Fuente que es supersticioso porque se santigua y su respuesta se ve en masa

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha dado una sonada respuesta cuando durante una entrevista le han dado a entender que él es supersticioso porque se persigna antes de los partidos.

En una charla en la Cope, una periodista ha querido saber: "¿Es supersticioso? ¿Tiene alguna manía antes de los partidos?". Y el técnico ha sido categórico: "No, ninguna".

En ese momento, la periodista le ha recordado: "Se persigna siempre". Y De la Fuente ha aclarado, rotuno: "No, sí, sí. Pero eso no es superstición. Eso es fe".

Dicho eso, ha proseguido: "¿Me puedo extender un poquito? Cuando me preguntan si soy supersticioso digo no. Yo tengo fe. Y es verdad que me gusta mucho el número 13 porque me han pasado cosas muy bonitas con el número 13. Pero no es superstición".

De la Fuente ya ha dejado claro en muchas ocasiones que es profundamente religioso. En una entrevista en El Mundo, por ejemplo, aseguró que "la fe y el fútbol son los motores" de su vida.

De hecho, afirmó que sin creer en dios "no tendría sentido la vida" y que no hay una, "sino mil razones, para creer" en él.

"Es algo que hay que vivir, te lo tienen que haber explicado. Yo soy religioso porque he decidido serlo. Vengo de una familia religiosa, pero durante mi vida he tenido muchas dudas y he estado alejado de la religión. Pero en un momento de mi vida, decidí acercarme de nuevo y apoyarme en dios para todo lo que hago. Hay no una, sino mil razones para creer en dios. Sin dios, nada en la vida tiene sentido", aseveró.