Le dicen que por qué no se quita la cruz del cuello y su respuesta da la campanada

La usuaria de TikTok Rosa Salmón (@rosa_salmon) ha publicado un vídeo en el que contesta a otro usuario, @ahmed.el.alaoui7, después de que este le dijera en varios vídeos que se quitara el crucifijo que lleva de colgante.

Concretamente ha contestado a este mensaje que le dejó y que se puede leer durante todo el vídeo grabado como respuesta: "¿Puedes quitar ese collar para grabar el vídeo? Porque hay gente que no gustamos".

"Hasta me dice que si no me lo quito me va a denunciar. Si es denuncia a a la policía te llevo yo a la comisaria para reírme. Me lo puedo quitar porque no es algo fijo, abro este cierre y me lo quito. La pregunta sería si me lo voy a quitar y evidentemente no", comienza diciendo.

"Si en algún momento hago un vídeo sin ello es porque o me lo han robado o me lo han quitado, estoy ingresada en el hospital y no puedo llevar joyas o porque lo he llevado a arreglar, esas son mis únicas opciones", afirma tajante.

Además, acaba mandándole un último mensaje: "Para no molestarte a ti no voy a cambiar algo tan importante para mí, como es lo más importante de mi vida, que es Dios, solo porque a ti te incomode ver algo de una religión que no es la tuya".