Le embargan el coche y año y medio después recibe una llamada de lo más inesperada

El usuario @LordAzote_ ha compartido en la red social X la sorprendente situación que ha vivido con el Estado al recibir una inesperada llamada más de un año y medio después de que le embargaran el coche.

"Que me llama Hacienda para decirme que el coche que me embargaron hace más de año y medio lo han sacado a subasta varias veces y no lo quiere nadie. Que vaya a por él", ha contado en un tuit que suma más de 4.000 me gusta.

El protagonista ha detallado que lo que más le llama la atención es que el coche le costó 1.250 euros y lo quitaron tres años después de comprarlo. Asegura que tenía 100.000 kilómetros más, una puerta bloqueada por su hermana, un arañazo en la parte trasera, una puerta abollada y el maletero hundido tras un golpe.

"Parecía la momia, cubierta de cinta americana. Usé el coche para repartir paquetes un año, tenía un pistón dañado y llevaba 2 meses abandonado en un campo. Una Citroën Xsara Picasso con más de 25 años", ha detallado, antes de mostrar la información que señalaban sobre el vehículo.

En la publicación, aparece como "estado general aceptable tanto de chapa como de pintura". Si como pone abajo, llegó en grúa, reventadísima. Si llevaba dos meses abandonada porque me daba pena y pereza llevarla al desguace. ¿Cómo cojones dices que está en estado aceptable?", ha cuestionado, antes de alucinar al ver que pedían por ella, como mínimo, 2.000 euros.

¿Que coño? Si como pone abajo, llegó en grúa, reventadísima. Si llevaba dos meses abandonada porque me daba pena y pereza llevarla al desguace. ¿Como cojones dices que está en estado aceptable? Aceptable para apedrearla o prenderle fuego si. Para venderla por na menos que:⬇️ pic.twitter.com/THRamkBNO1 — SirAzote (@LordAzote_) October 19, 2024

"¿En serio? 750 euros más cara de lo que costó 4 años antes, con menos kilómetros y funcionando. Normal que no la vendan. Solo lo que piden de depósito es más de lo que vale ahora", ha sentenciado.