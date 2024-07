Le envía una foto de una factura por error a su novia y esta le destapa una doble vida

El creador de contenido @chacalboggian ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha enseñado una conversación por WhatApp entre una pareja en la que se acaba desvelando una vida secreta a través de un simple error en una factura de internet.

"Un pequeño error acaba desatando un kilombo de novela", empieza desvelando el tiktoker, antes de proceder a contar la historia completa, que ha recopilado ya más de 4,9 millones de visualizaciones 258.000 me gustas.

Durante el vídeo se puede ver como la mujer le dice a su pareja por WhatApp que le ha llegado un aviso de la compañía de internet diciendo que no habían pagado ese mes la factura, algo que novio le desmiente, mandándole una foro del comprobante de pago.

Ahí empieza el drama, tras ver la imagen la novia se da cuenta de que el el titular y la dirección de la factura no coinciden con sus datos, por lo que le pregunta quién es esa mujer qué sale como titular en la factura.

"No sé, la bajé de internet recién... que raro, quizás fue un error de la empresa y por eso te reclaman el pago. Ahora llamo y reclamo", le contesta el novio, quien tan solo unos minutos después le vuelve a mandar una fotografía de otra factura, esta vez con los datos correctos.

Así, el novio le explica que que la empresa encargada del internet había cometido un error y había cruzado las facturas, y que por eso no habían reconocido el pago, una explicación que no convence para nada a su pareja.

Cuatro horas y media después, la mujer llama a su novio por WhatsApp al menos seis veces, unas llamadas las que la pareja decide no contestar, respondiéndole por mensaje que está en una reunión y preguntándole que qué es lo que ha pasado.

"ATENDEME YA", le pone la chica en tono enfadado, pero pese a su insistencia el chico reitera que ahora no puede contestarle y le vuelve a pedir que le cuente qué es lo que pasa.

"No me creí ni un poco lo del cruce de facturas y fui al domicilio de la primera factura que me mandaste", le ha confesado la chica, quien ha procedido a explicar que le tocó al timbre a varios vecinos para preguntarles si le conocían.

A continuación, le ha relatado a su pareja que una de las vecinas sí que le reconoció al ver una foto suya, y que le contó que estaba casado, tenía dos hijos y se llama Mariano, una doble vida que la novia desconocía totalmente.

Acto seguido, la chica le ha seguido llamando, pero él no ha respondido a las llamadas, hasta que finalmente el hombre le pone: "Espera... ¿te acordas de que soy adoptado? Bueno, siempre se habló sobre la posibilidad de que tengo un hermano gemelo perdido".

Por último, la novia, quien ya no se creía ninguna de las explicaciones de la que hasta ese momento era su pareja, ha cerrado la conversación con un último mensaje: "Si no venís en media hora tus cosas las dono al Ejercito de Salvación".