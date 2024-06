Le envía este WhatsApp a su madre tras ir por primera vez al urólogo y arrasa como muy pocos

Hay conversaciones de WhatsApp que podrían aparecer perfectamente en los libros de historia. Los grupos de amigos o familiares se han convertido en un espacio de riesgo para soltar algunos comentarios.

El peligro a que ese intercambio de mensajes pueda acabar en las redes sociales es alto, pero, en muchas ocasiones, merece la pena.

Precisamente es lo que le ha pasado con el hermano del usuario @little_pepp, después de que visitara por primera vez el urólogo y su madre le preguntara que qué le había dicho.

"Mi hermano fue al urólogo hoy por primera vez y mi vieja le acaba de preguntar cómo le fue, un tipazo el loco", señaló, junto a una captura del mensaje que ha sido la clave para arrasar.

Su hermano, Robert, contestó de una forma bastante llamativa: "Me mandaron al hospital militar. Dicen que no pueden revisar rifles ahí". Unas palabras que suman más de 77.000 me gusta en cuestión de horas.