Le envían un Bizum por error y el desenlace es de lo más tremendo

El humorista Nacho García ha vivido una de esas situaciones que confirman que cuando eres alguien bueno, la vida te lo recompensa. Esta vez "la vida" tiene nombre y se llama Ramón.

"Un tal Ramón me ha hecho un Bizum de 12 euros por error y se lo he devuelto", ha explicado en una publicación de su perfil oficial de Twitter, que ya cuenta con más de 56.000 reproducciones y 4.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

Lo que le ha sorprendido verdaderamente es que, una vez devuelto los 12 euros, se lo ha agradecido enviándole una nueva transparencia, pero esta vez de 4 "pavarrios" de propina. "RAMÓN, HÉROE", ha exclamado en último lugar. En el concepto añadía un "muchas gracias", agradecido de verdad por haberle devuelto el dinero.

Hay muchísimos comentarios de todo tipo, desde los que halagan el buen gesto que ha tenido con Ramón, hasta los más irónicos: "Devuélvele dos y le dices de nada". "Devuélvele la propina, entonces él te dará una propina por devolverle la propina, y así sucesivamente, y te compras un helicóptero