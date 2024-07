Le pide a su madre unas claves por WhatsApp y ella desconfía: cuidado a las pruebas que le pide

La usuaria de X IsaTofu (@isatofus) está triunfando en las últimas horas en la red social de Elon Musk al publicar la surrealista conversación que ha tenido con su madre a través de WhatsApp. Desde luego que es para verla.

Todo comienza con la joven pidiéndole a su madre las claves de Movistar, ya que tal y como le informaba no le dejaba entrar con las que tenía guardadas porque no sabía si eran las últimas.

"¿Cuáles tienes?", quiere saber su madre. Ella le contesta con un "pásame las últimas y acabamos antes". Este mensaje hace desconfiar a su figura materna, que termina por dudar de si era ella o no.

"¿Y si no eres Isabel? Muéstreme tú y ahora te muestro yo", le responde su madre, a lo que su hija sorprendida le dice que cómo no iba a ser ella Isabel. Al final le termina pasando un selfie suyo y diciéndole que quiere ver el documental de C. Tangana.

Su madre empieza a creérselo, aunque le pide una nueva prueba y que esta sea una foto de ella sonriendo. Dicho y hecho. Isabel le envía una foto de ella sonriendo para terminar una conversación que se ha hecho viral.

Su publicación en menos de ocho horas ya ha superado las 22.000 reproducciones y el millar de me gusta.