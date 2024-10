Le pide que vaya a trabajar tras la DANA, él le cuenta su situación: la réplica del jefe, indignante

El mensaje que un jefe le ha enviado a uno de sus empleados a primera hora, cuando Valencia y Castilla-La Mancha amanecían tras la catástrofe provocada por la DANA, está generando una enorme indignación.

Lo ha subido a X el usuario @17Addri junto al mensaje: "Mientras tanto, sin saber nada de familiares y amigos que han sido afectados por la #Dana".

En el WhatsApp se puede leer: "¿Por qué no has venido? Esta semana necesitamos sacar material, ya lo sabes. Tus compañeros han podido venir sin problemas, las carreteras están bien".

"Aquí en la nave y en el polígono está todo normal. ¿Puedes hacer el esfuerzo y venir, por favor?", le pregunta. El trabajador responde: "Buenos días, tengo familiares y amigos con el coche flotando no se sabe dónde y esperando a que los rescate la UME. A mí me da miedo que me pase lo mismo, además de que me acaba de llegar un aviso de la Generalitat de aviso de emergencia otra vez".

La respuesta del jefe es heladora: "Ok". En las reacciones, un usuario ha señalado en ese sentido: "Qué hdp como solo responde 'Ok' basura de primera clase".