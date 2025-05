Lo que ve en un parking de EEUU dice que es una auténtica "americanada", pero que pase en España otros lo ven impensable

El creador de contenido Carlos Cruz (@carloscruzrzz) sigue de viaje por el mundo publicando vídeos sobre cada lugar que visita y en este nuevo capítulo el destino ha sido Estados Unidos, al que nada más llegar ha visto algo que le ha sorprendido.

Se podría decir que es un choque cultural o algo a lo que no está acostumbrado en España. "No llevo ni 15 minutos en Estados Unidos y tengo la cabeza hecha un Tetris", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas y 'me gusta'.

Llegó a un hotel de Los Ángeles y en el aparcamiento se dio cuenta de que había diferentes placas que indicaban que cada plaza estaba reservada únicamente a los clientes del hotel. Sin embargo, una le llamó mucha la atención.

Una era exclusivamente para veteranos del ejército de Estados Unidos, lo que despertó su sorpresa y curiosidad. "Hay una plaza de garaje, el aura que es llegar aquí con un Mustang y decir 'no, no, yo aparco aquí porque soy veterano del ejército'", ha relatado con sarcasmo.

En cuanto a reacciones, ha generado todo tipo de respuestas, algunas más comunes: "En general, en USA cuidan de sus soldados... Igualitos que en España". Muchos señalan los "múltiples beneficios bancarios, en hospitales, etc, y no solo ellos, sino sus familiares también".

"En España te tiras comiendo mierda 20 años por 1.000 euros al mes y a los 40 te largan. Así nos va", ha respondido con polémica el usuario @pulamare.

