Le ponen dos estrellas y esta queja a su Airbnb y ella arrasa con todo lo que hace tras leerlo

La creadora de contenido @fiorepinzon, una joven colombiana que tiene un casa que alquila para huéspedes en el portal de AirBnB, ha publicado un vídeo de la reacción que ha tenido después de que una persona le pusiera dos estrellas en una valoración en la plataforma.

"No me parecieron justas", comienza diciendo. Ella, lejos de tomárselo como una ofensa, se puso manos a la obra con el objetivo de que las siguientes personas que alquilaran su casa no tuvieran estos inconvenientes.

"El primer problema fue no saber donde quedaba la casa y, aunque tenía la ubicación exacta, su excusa fue no tener internet. Así que diseñé el mapa que voy a enviar a todos mis huéspedes por si no tienen internet me sepan encontrar", afirma.

"También hice un letrero de Casa Ocaso para ponerlo en la fachada y que se identifique. Lo hicimos en madera para que no se pierda, puse la dirección y todo", añade la creadora de contenido.

Respecto a la queja de que la calle estaba mal arreglada, ella justifica que se debe fundamentalmente al clima y a la lluvia. "Es una cosa que no puedo controlar, pero con mi vecina mandamos arreglarla", remata.