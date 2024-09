Le preguntan qué costumbres de Corea del Sur molestarían a los españoles y destaca esta sin dudar

El creador de contenido @k.explorer, que cuenta con más de medio millón de seguidores, se ha encontrado con una española en Seúl, capital de Corea del Sur, y le ha preguntado sobre algunas costumbres que hay en el país de la Asia oriental que podrían chocar a los españoles.

"Es una respuesta bastante básica, pero probablemente una sea no abrir la puerta a la gente que va detrás, es bastante grosero, pero aquí es muy normal", ha afirmado como primera respuesta en el vídeo, que ha alcanzado 140.000 visualizaciones (y subiendo).

Ha afirmado también que es algo a lo que le costó acostumbrarse, pero no deja de ser "una opinión personal". Ante la pregunta de por qué cree que ese gesto no está normalizado en Corea del Sur, ha razonado que es porque simplemente "no es muy popular y la gente tiende a estar más en su propia Burbuja".

"España es (un país) muy comunitario y trata mucho de ayudarse mutuamente de inmediato, pero los coreanos son más reservados, que no es malo, pero sí", ha expresado la joven.

Por último, se ha interesado saber cómo cambió su perspectiva sobre Corea al profundizar su cultura: "Me estaba perdiendo mucho su importancia histórica, había mucho de lo que no entendía".