Le sirven este desayuno, pero él se fija en un detalle que le provoca un bajonazo 

El usuario de TikTok @cocineandoando ha abierto un debate en esa red social sobre la importancia (o no) de los platos que se utilizan en hostelería para servir la comida.

"Cuando te ponen el desayuno, tú ves la tostada. Yo veo el plato", dice mientras muestra un generoso desayuno servido sobre un plato que tiene varias partes rotas en sus bordes.

"¿Qué importancia creéis que tiene una buena presentación? Y sabiendo cuál es la tendencia en este momento, de restaurante temático con una decoración cuidada al detalle, vajillas de mil formas, tamaños y colores al igual que la cristalería, vasos, copas, mil recipientes en los que poner de manera original tu cocktail o tu bebida...", razona.

El usuario subraya la importancia de esos detalles en un momento en que "todo se cuida al detalle intentando llamar la atención de unos clientes que están deseando tener la foto mas llamativa para subirla a sus redes o conseguir ese vídeo tan instagrameable con el que poder recaudar un buen puñado de likes".

"¿Que creéis que debe ser lo mas importante? Y que conste que este vídeo no es una critica a este negocio en donde me sirven con un plato tan desastrosamente esportillado", subraya.

En las respuestas, una usuaria asegura: "Prefiero un plato así de bonito, con personalidad, con las marcas de haber sido usado. Que otro nuevo estándar sin ninguna gracia y completamente nuevo".

Otra, en esa misma línea: "Me encanta el plato…más que la tostada. No veo el problema…estando limpio... yo veo un plato precioso…'maltratado', pero no deja de ser bonito".