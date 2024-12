Le hacen viajar a Londres para una entrevista de trabajo y lo que le dicen nada más llegar, para indignarse

La joven usuaria de TikTok, Ángela Soto (@imjustangeline), ha contado la agridulce (aunque más agrio que dulce) anécdota de una entrevista de trabajo en Inditex en Londres, que realmente no se llegó a hacer y la razón ha dado para varias opiniones.

"Una chica de recursos humanos de Inditex me ha llamado y me ha dicho que si puedo venir a Londres para una entrevista y justo cuando estoy en Londres me dicen que no pueden contratarme porque no tengo residencia", ha resumido al principio del vídeo, que ya ha sido visto por más de 40.000 personas (y subiendo).

Ha desgranado la historia al completo, contándola desde el inicio hasta al final, comenzando por cuando se apuntó a las vacaciones de la página de Inditex en Madrid y posteriormente en Reino Unido. Al cabo de unos días, recibió un correo y tuvo que responder a varias preguntas, una de ellas siendo si tenía visado o residencia para trabajar en Reino Unido, a lo que contestó que no.

Inmediatamente después envió un curriculum vitae en inglés y una "cover letter" explicando su situación actual para que desde recursos humanos la tuvieran en cuenta. Entre burocracia y burocracia, le acabaron llamando para pedirle si podía ir (a Londres) para una entrevista, a lo que respondió que era de España y actualmente estaba viviendo allí, pero concertaron la entrevista un día más lejano para que tuviera tiempo de viajar.

"Me preguntó si tenía pasaporte, yo le dije que tenía, yo imagino que habrán leído mi cover letter, por algo me habrán llamado", ha explicado. Días más tarde, ya en Londres, la volvieron a llamar, pero para comentarle que no la podían contratar porque no tenía residencia para trabajar: "No me pueden dar visa y no me pueden dar no sé qué".

"Como no tengo papeles ni pasaporte del Reino Unido, que me jodo y me aguanto", ha expresado. Le ha molestado, y con razón: "Voy a ir a la oficina de recursos humanos con mi prima, a ver si ella puede expresar mis ideas, que me han hecho venir hasta aquí, gastar mi tiempo y mi dinero, porque los vuelos no fueron baratos". Ha repetido en varias ocasiones que lo va a intentar hasta el final. El no ya lo tiene.

Ha cosechado decenas de comentarios en los que muchos usuarios alucinan: "Obviamente, no se puede trabajar sin visa o permiso de trabajo". Sin embargo, ella ha explicado en el vídeo sobre el escrito en el que cuenta su situación, por lo que en teoría, se supone que los de recursos humanos ya deberían saberlo.